وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة تتجه للولايات المتحدة في أول مهمة لها بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، عن أن وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تروس في طريقها إلى الولايات المتحدة في ما ستصبح أول زيارة خارجية لها بصفتها المهنية الجديدة.



وتم تعيين وزير التجارة الدولية البريطاني السابق تروس وزيرا للخارجية في تعديل وزاري كبير يوم الأربعاء الماضي.



وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني عبر حسابه على تويتر: “ستصل وزيرة الخارجية إليزابيث تروس إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم في أول زيارة رسمية لها منذ تعيينها ، قبل زيارة تستغرق أربعة أيام إلى نيويورك وواشنطن العاصمة”.



وتميزت الأيام الأولى لتروس في منصبه بالإعلان عن شراكة إستراتيجية جديدة بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (AUKUS).

والتزمت لندن وواشنطن بمساعدة كانبرا في تطوير أسطولها الخاص من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.