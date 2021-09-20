برلماني: يجب وضع خطة لتلقيح الطلاب ضد كورونا قبل بداية العام الدراسي

وصاعا النائب محمود شعلان عضو مجلس النواب، إلى ضرورة الاستجابة لقرار جامعة القاهرة بشان عدم دخول الطلاب غير الملقحين ضد كورونا، مؤكدا انه يهدف في النهاية للحفاظ على صحة الجميع، وليس إعاقتهم او التصعيب عليهم.

وأوضح شعلان في تصريحات لـ"صدى البلد" أن قرار التلقيح سيكون له دور في الحد من نسبة الاصابات داخل الجامعة سواء بين الطلاب او العاملين، خصوصا بعد الاعلان عن ان الحضور سيكون لجميع الطلاب في الجامعات، وبالتالي نسبة التزاحم ونقل العدوى ستكون في أعلى مستوياتها.

واوضح عضو مجلس النواب أنه من المهم وضع خطة لتلقيح الطلاب والإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالقواعد والتدابير الاحترازية.

وأكد النائب محمود شعلان، على ضرورة وجود استجابة من قبل الطلاب والشروع في هذا الأمر سريعا، حتى لا يتعرضو لمواقف منع الدخول من الجامعة، خصوصا انه تم وضع شرط بعدم السماح لأي طالب باستخراج كارنيه للعام الدراسي للجديد دون أن يكون حاصلاً على اللقاح.

كان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن الجامعة شكلت أول 5 فرق بحثية في مصر وأنتجت هذه الفرق ما يعادل 22% من إنتاج مصر للأبحاث واستطاعوا تقديم بروتوكولات لعلاج فيروس كورونا.

ووجه الخشت مناشدة للطلاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" بالتوجه للتلقيح قائلا: انه لن يتم دخول أي طالب إلي الجامعة دون حصوله علي لقاح كورونا إلا اذا كان هناك عزر خارج عن الإرادة وهناك توجه حازم علي ذلك".

وأكد “الخشت” أن الجامعة أنشأت 17 عيادة بخلاف مستشفى الطلبة والمدن الجامعية وهذا بجوار حملة تطعيم هيئة التدريس والعاملين من أجل حصول الجميع علي اللقاح .