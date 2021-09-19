شوط أول سلبي بين باريس سان جيرمان و ليون

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من لقاء باريس سان جيرمان ومضيفه ليون ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الفرنسي.

وخلال أول 10 دقائق من عمر المباراة تبادل الفريقين السيطرة على الكرة مع وجود أفضلية نسبية لفريق باريس سان جيرمان في محاولة لتسجيل هدف مبكر.

وحرمت العارضة اللعب ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة37، بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة بشكل رائع لتصطدم بنقطة التقاء القائم بالعارضة.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: كيرير، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديز.

خط الوسط: إدريسا جايا، أندرير هيريرا.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، نيمار.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد ليون في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.