أفضل سعر لشراء وبيع الدينار الكويتي اليوم الإثنين

ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين 20 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.





استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الأثنين عند 51.97 جنيه للشراء و 52.42 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك بلوم اليوم الأثنين نحو 52.02 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع.



و سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف العربى الدولى اليوم الأثنين نحو 52.07 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع.





وصل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاسكندرية اليوم الأثنين نحو 48.49جنيه للشراء و 52.36 جنيه للبيع.



سجل سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرى الخليجى اليوم الأثنين نحو 48.46 جنيه للشراء و 52.36جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر اليوم الأثنين نحو 49.44 جنيه للشراء و 52.31جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك التجارى الدولى CIB اليوم الأثنين نحو 49.37 جنيه للشراء و 52.40 نيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف المتحدة نحو 47.45 جنيه للشراء و 52.40 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى البنك الاهلى مقابل الجنيه المصرى نحو 49.32 جنيه للشراء و 52.33جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.60 جنيه للشراء و 52.53 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول اليوم الأثنين نحو 48.48 جنيه للشراء و 52.44جنيه للبيع.



بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك التعمير و الاسكان اليوم الأثنين نحو 48.36 جنيه للشراء و 52.41جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 49.78جنيه للشراء و 54.82 جنيه للبيع.



ويقدم المصرف العربى الدولى أفضل سعر لتبيع له الدينار الكويتى وهو 52.07 جنيه.



ولدى بنك مصر افضل سعر لتشترى منه الدينار الكويتى وهو 52.31 جنيه.



