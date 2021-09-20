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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك العاملة في مصر اليوم 20-9-2021

سعر الدرهم الاماراتى
سعر الدرهم الاماراتى اليوم الأثنين

ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

سجل الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم اليوم الاثنين فى بنك بلوم 4.26جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنوك نحو (عودة، المشرق) 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزى ليسجل 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك قطر الوطني 4.24جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المصرى الخليجى 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك الاهلى الكويتى 4.26 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.20 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك كريدى اجريكول عند 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الاهلى 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية 4.25 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى المصرف المتحد 4.18جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

تقدم بنوك بلوم ومصر والأهلى والمشرق ، أعلى سعر شراء الدرهم الإماراتى مسجلا 4.26 جنيه وفقا لآخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .

الدرهم الاماراتى بنك الجنيه المصري للبيع للشراء

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