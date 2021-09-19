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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المتحدة : تقدم لنا أكثر من 16 شركة إنتاج للأعمال الفنية المختلفة.. ومصر مليئة بالمبدعين في مجال الفن

شركة المتحدة للخدمات
شركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قال المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه تقدم للشركة أكثر من 16 شركة إنتاج للأعمال الفنية المختلفة.

 

وأضاف : "مصر مليئة بالمبدعين فى مجال الفن ونحن نحاول القيام بدورنا فى هذا الصدد، والفترة الماضية هناك عدة بروتوكولات مع المهن لضمان أعضاء النقابات يكونون جزء من الأعمال التى نشتريها أو نعلنها، واننا نشترط فى العقود الممثلين أعضاء بالنقابات أو اشتراك من النقابة".

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه اخر النهار المذاع على قناة النهار: "الفترة الماضية فتحنا الباب لأكبر عدد من المنتجين والشاشات لها القدرة على استيعابها للأعمال، هناك شركات إنتاج نتعامل معها وشركات لنا حصة وفتحنا الباب للجميع، والكل يتقدم من خلال لجنة محايدة وبها 13 شخصا متغيرين من مختلف الأعمار للمعالجة الدرامية والحكم على الدراما التي يتم عرضها المنتجين، وكان لدينا تعاون مع 6 شركات وتقدم لنا أكثر من 16 شركة إنتاج، وبدأت تظهر من إنتاج شركات تعمل بالسوق وقدموا أعمال على الشاشات والقنوات المختلفة ومسلسلات جديدة فى ثوب جديد خماسيات وسباعيات".

 

وتابع : "هناك أناس يشيدون بهذا النوع من الدراما، وأن شركات الإنتاج تقوم بإخراج أحسن منتج لديها، ومنذ شهر مايو الى اليوم عملنا على وضع إطار للتقديم للأعمال الفنية والإبداع، فمصر مليئة بالمبدعين فى كافة المجالات الفنية والاختيار سيكون صعبا وسيأخذ وقتا وجهدا من القائمين عليه وندعو الله ان نقدم اعمالا مميزة  فالسوق مفتوح للجميع".

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