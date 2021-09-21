جامعة القاهرة تحذر: لن يدخل طالب في جامعة القاهرة دون التطعيم ضد كورونا.. ونواب: يساهم في زيادة نسبة الحضور ويبعث الطمأنينة.. ويجب وضع خطة للإسراع في إنجاز الأمر

برلماني: منع دخول الطلاب جامعة القاهرة دون التطعيم ضد كورونا يزيد الطمأنينة

برلماني: يجب وضع خطة لتلقيح الطلاب والاسراع في اتخاذ الاجراءات قبل بداية العام الدراسي

مايسة عطوة تناشد المواطنين بسرعه التسجيل في حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة شكلت أول 5 فرق بحثية في مصر وأنتجت هذه الفرق ما يعادل 22% من إنتاج مصر للأبحاث واستطاعوا تقديم بروتوكولات لعلاج فيروس كورونا.



ووجه الخشت مناشدة للطلاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" بالتوجه للتلقيح قائلا: انه لن يتم دخول أي طالب إلي الجامعة دون حصوله علي لقاح كورونا إلا اذا كان هناك عزر خارج عن الإرادة وهناك توجه حازم علي ذلك ، مؤكدا أن الجامعة إنشات 17 عيادة بخلاف مستشفى الطلبة والمدن الجامعية وهذا بجوار حملة تطعيم هيئة التدريس والعاملين من أجل حصول الجميع علي اللقاح .



وأوضح الخشت، أن تحليل المخدرات للطلاب هو إجراء روتيني ويحدث كل عام ، وأشار إلي أن التحليل يتم للذكور والإناث ونسبة المتعاطين لا تذكر، مؤكدا أن حجر الأساس لجامعة القاهرة الدولية تم وضعة في شهر أبريل عام 2018 والآن نحن في مرحلة التشطيبات وستدخل إلى العمل العام القادم.

واكد نواب البرلمان على ضرورة الاسراع في اتخاذ هذه الخطوة والتي من شأنها بعث الطمأنينه في نفوس كل من الأهالي وأولياء الأمور، عن صحة أبنائهم، فضلا عن زيادة نسبة الحضور بين الطلاب خاصة مع الاعلان على أن الحضور سيكون للجميع من الجامعة.

وحول هذا الموضوع قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن قرارجامعة القاهرة بشأن عدم دخول أي طالب بدخول الجامعة دون التطعيم ضد كورونا، أمر في غاية الأهمية، خاصة انه يتزامن مع دخول الموجة الرابعة، موضحا ان هذا القرار بمثل أهمية اكبرى بالنسبة لاولياء الأمور والأهالي وكل العاملين بالجامعة، لانه سيساهم في بث نوع من الطمأنينة كما ان تلقيح الطلاب سيؤدي إلى زيادة الحضور وإقبال الطلاب.



وحذر النائب عمرو قطامي في تصريحاته لـ"صدى البلد" من متحورات كورونا التي وصلت مصر، موضحا انها تزداد مع بداية الموجة الرابعة والتي تتواكب مع بداية العام الدراسي.

وأشار عضو مجلس النواب أن إعلان وزارة التعليم الحضور الكامل بالمدارس، يتطلب اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية الطلاب ، إما بإعطائهم اللقاح اتباع الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه قال النائب محمود شعلان عضو مجلس النواب أنه يجب أن يكون هناك استجابة لقرار جامعة القاهرة بشان عدم دخول الطلاب الغير ملقحين ضد كورونا، مؤكدا انه يهدف في النهاية إلى الحفاظ على صحة الجميع، وليس إعاقتهم او التصعيب عليهم.

وأوضح شعلان في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن قرار التطعيم سيكون له دور في الحد من نسبة الاصابات داخل الجامعة سواء من الطلاب او العاملين، خاصة بعد الاعلان عن ان الحضور سيكون لجميع الطلاب في الجامعات، وبالتالي نسبة التزاحم ونقل العدوى ستكونفي أعلى نشاطها.

واوضح عضو مجلس النواب أنه من المهم وضع خطة لتلقيح الطلاب والإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالقواعد والتدابير الاحترازية.



ونوه النائب محمود شعلان، إلى انه يجب ان يكون هناك استجابة من قبل الطلاب والشروع في هذا الأمر سريعا، حتى لا يتعرضو لمواقف منع الدخول من الجامعة، خاصة انه تم وضع شرط بعدم السماح لأي طالب باستخراج كارنيه للعام الدراسي للجديد دون أن يكون حاصلاً على اللقاح.



وثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بإطلاق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" للحصول على لقاح كورونا، مُشيرة إلى أن هذه الحملة تساعد بشكل كبير في تشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع المتخصص باللقاح قبل حلول الموجة الرابعة للفيروس.



وأوضحت عطوة، أن التهاون في الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والامتناع عن تلقي اللقاح من قبل المواطنين سيؤدي إلى نتائج وخيمة، خاصة بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من الموجه الرابعة للفيروس والتي تعتبر هي أشد فتكًا وأسرع أنتشارًا عن الموجات السابقة.

