اخبار الاهلي| تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش فى السوبر.. قرار عاجل استعدادا لبطولة افريقيا

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

استقرت إدارة الأهلي علي تخصيص طائرة خاصة لرحلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلي النيجر استعداداً لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي المقرر لها أحد يومي 15 و 16 اكتوبر المقبل.

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الثلاثاء في بطولة السوبر المصري بإستاد الجيش المصري ببرج العرب، ولا يتبقي سوي مركز وحيد وهو المساك فقط لحسم التشكيل الكامل، حيث سيبدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمي واكرم توفيق وحمدي فتحي ( بدر بانون) وأيمن أشرف وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ولويس ميكسيوني ومحمد شريف.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي اليوم بالملعب الفرعي لبرج العرب استعداداً لمباراة الثلاثاء أمام طلائع الجيش الذي يراها الجهاز الفني في منتهي الأهمية بهدف تخفيف أحزان جماهيرهم عقب خسارة لقب الدوري المصري.

أكد رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أن الأمريكي مايكل فاكوادي وقع على عقود الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال، وذلك خلال فترة المشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام في الإسكندرية خلال الأيام المقبلة.

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، عن إتمام التعاقد مع اللاعب عمر عزب للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، لمدة4 مواسم.