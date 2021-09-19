عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اخبار الاهلي| تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش فى السوبر.. قرار عاجل استعدادا لبطولة افريقيا

شعار الاهلي
شعار الاهلي

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

 

الأهلي يسافر للنيجر بطائرة خاصة لمواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا

استقرت إدارة الأهلي علي تخصيص طائرة خاصة لرحلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلي النيجر استعداداً لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي المقرر لها أحد يومي 15 و 16 اكتوبر المقبل.

 

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بالسوبر

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي  على التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الثلاثاء في بطولة السوبر المصري بإستاد الجيش المصري ببرج العرب، ولا يتبقي سوي مركز وحيد وهو المساك فقط لحسم التشكيل الكامل، حيث سيبدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمي واكرم توفيق وحمدي فتحي ( بدر بانون) وأيمن أشرف وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ولويس ميكسيوني ومحمد شريف.

 

موسيماني يطالب لاعبي الأهلي بتخطي أحزان "الدوري" بتحقيق السوبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي اليوم بالملعب الفرعي لبرج العرب استعداداً لمباراة الثلاثاء أمام طلائع الجيش الذي يراها الجهاز الفني في منتهي الأهمية بهدف تخفيف أحزان جماهيرهم عقب خسارة لقب الدوري المصري.

 

مايكل فاكوادي يدعم رجال سلة الأهلي في البطولة العربية 

أكد رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أن الأمريكي مايكل فاكوادي وقع على عقود الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال، وذلك خلال فترة المشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام في الإسكندرية خلال الأيام المقبلة.

 

الأهلي يضم عمر عزب لفريق السلة

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، عن إتمام التعاقد مع اللاعب عمر عزب للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، لمدة4 مواسم.

ترشيحاتنا

مصرع فتاة في انهيار جزئي لمنزل بأسيوط

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقلب الطاولة على فالنسيا ويخطف الفوز

الأوروبيون محبطون وفرنسا غاضبة من أوكوس.. بايدن يتعهد بطمأنة الحلفاء ومواجهة الصين

فضحته كاميرات المراقبة..شاب يدفع سيدة أثناء وقوفها على السلم الكهربائي بـ المترو

للشاب الإماراتي.. 5 سيارات كوبيه موديل 2021| صور

تسريبات تكشف مصير إطلاق سماعات AirPods 3 اللاسلكية هذا العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي..شاهد

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

محكمة أمريكية ترفض دعوى ضد الدكتور حازم الببلاوي

قرار جديد من وزير الأوقاف للشيخ صبري عبادة بعد أزمة مسجد الإسماعيلية

انتظروا تقلبات حادة وسيول .. الأرصاد تكشف ملامح فصل الخريف

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

انطلق من برج إيفل.. فرنسي يعبر نهر السين على حبل|فيديو وصور

فيديو

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ