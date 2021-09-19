بمشاركة ميسي.. باريس سان جيرمان يهزم ليون في قمة الدوري الفرنسي

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره ليون، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة السادسة بالدوري الفرنسي.

وفي الدقيقة 55 أحرز البرازيلي باكيتا الهدف الأول لفريق ليون مستغلا عرضية أرضية من الجانب الأيسر حولها من لمسة واحدة في الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 63، بعد سقوط البرازيلي نيمار في منطقة جزاء ليون، ليتقدم نيمار لتنفيذ ركلة الجزاء ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 66 بنجاح.

وقبل صافرة النهاية سجل اللاعب الأرجنتيني مارور إيكاردي هدف الفوز لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 90+3.