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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

توجيهات رئاسية برعاية الفنانين

التأمينات الاجتماعية: شهدنا مؤخراً نهايات مؤلمة لبعض الفنانين لعدم وجود مظلة تأمينية لهم

اللواء جمال عوض،
اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

 قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهاته برعاية الفنانين، من خلال برامج الحماية التأمينية، موضحًا أن التكليف صدر منذ فترة برعاية الفنانين الذين أثروا الحياة الفنية في مصر، وتفاجأوا بعد فترة عطاء طويلة بانقطاع الدخل وتقدم العمر وأصبحوا في موقف صعب.


وأوضح  جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» أن  الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم  شمل قضيتين رئيسيتين  الأولى وهي شمول قطاع الفنانين بنظام الحماية الاجتماعية ولم يكن وليد اللحظة بل بتكليفات وتوجيهات سابقة من الرئيس وكلف بتشكيل  لجنة عالية المستوى شملت الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين والدكتور أشرف زكي عن نقابة الممثلين .


وانتقد جمال عوض، غياب الوعي التأميني عن قطاعات كثيرة من المجتمع قائلاً : «للأسف أهم من أي تشريع هو وجود وعي تأميني بمظلة الحماية التأمينية وأهميتها حيث يمضي العمر سريعاً ولا ينتبهون بموضوع التأمينات حتى بلوغ الستين عاماً فيجد نفسه فجأة بلا مظلة تأمينية ولا معاش».


وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن قطاع الفن من اهم القطاعات كونه يعكس الابداع وقوة مصر الناعمة وكثير من الفنانين  على مدار السنوات  الماضية كانت نهايتهم مؤلمة، متابعا : « شفنا كتير نهايات مؤلمة في قطاع الفنانين ولفنانين كبار  أدخلوا البسمة على وجوهنا ورسموا  البهجة على وجوهنا».


وأكد جمال عوض، أنه بعد عقد اللجنة بتوجيهات رئاسية وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فوجئوا أن الفنانين لايعلمون أن القانون يغطيهم تأمينياً، قائلا: «لان القانون المصري  لم يحرم أي فئة من  الدخول في مظلة التأمين الاجتماعي حتى السايس القانون لم يحرمه طالما يحمل  تصريحاً من الحي».

 عمل تيسيرات كبيرة جدًا لدخول الفنانين لمنظومة التأمين

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تم عمل تيسيرات كبيرة جدًا لدخول الفنانين لمنظومة التأمين، مع عمل لا مركزية في الاشتراك للفنانين والمواطنين العاديين، وتم عقد ورش عمل بالنقابات لتوعية الفنانين بالاشتراك بالتأمين والحديث عن الأوراق المطلوبة للاشتراك، ويتم إرسال 2 موظفين من الهيئة لمقر النقابة مرة أسبوعيًا لتجميع طلبات الفنانين الذين يريدوا الاشتراك والاشتراك لهم من الأجهزة الإلكترونية للهيئة، موضحًا أنه تم جذب عدد كبير من الفنانين للدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي.

جمال عوض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحماية الاجتماعية هاني شاكر قطاع الفن وزارة التضامن الاجتماعي

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