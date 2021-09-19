مصرع فتاة في انهيار جزئي لمنزل بأسيوط

لقيت فتاة مصرعها، في حادث انهيار جزء من منزل قديم، في قرية بني عدي البحرية، التابعة لمركز منفلوط، بمحافظة أسيوط.



وتلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا، من غرفة عمليات النجدة، يفد بورود بلاغ من الأهالي، بانهيار جزء من منزل قديم في قرية بني عدي البحرية بمركز منفلوط.



وانتقل ضباط مباحث المركز والإسعاف، إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص، انهيار منزل قديم من طابق واحد، مبني بالطوب اللبن، ويحتوى على غرفتين؛ ما أسفر عن وفاة "آيه. ح. ع" 23 سنة.



ونقلت الجثة إلى مستشفى منفلوط المركزي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.