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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: البرلمان العربي يشيد بالدور السياسي لمصر إقليميا

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالدور السياسي الذي يقوم به الرئيس السيسي، على الصعيد العربي والإقليمي من تحركات مشهودة ومؤثرة على مختلف المستويات والقضايا العربية، انطلاقا من رؤية مصرية حريصة على تعزيز مكانة الدولة الوطنية والتصدي للمؤامرات والإرهاب والتنظميات، في مختلف الدول العربية التي تعاني منها.

 

وأشار  المغازي، في تصريحات له اليوم، الي إعلان البرلمان العربي على لسان رئيسه عادل بن عبد الرحمن العسومي دعمه لكافة القضايا الإستراتيجية، التي تهم الدولة المصرية، ومساندته التحركات الكبيرة والمهمة التي يقوم بها الرئيس السيسي على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، والدور الرائد لمصر في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

 

ولفت رئيس لجنة الشؤون العربية، إلى التحركات السياسية المصرية على صعيد القضية الفلسطينية وعلى صعيد الملف الليبي والسوداني والعراقي والأزمة اللبنانية، وكلها أدوار تشير إلى محورية الدور المصري وسلامة التوجهات السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي.

 

وشدد  المغازي ان مصر تتحرك انطلاقا من رغبة أكيدة في الحفاظ على الوحدة العربية، والتصدي للمخاطر والإرهاب، والحفاظ على الدولة الوطنية من الانفراط، وهو ما يواجه بتقدير واسع مصريا وعربيًا وعلى كافة الأصعدة، معتبرًا إشادة البرلمان العربي بالدور المصري شهادة تقدير عربية وإقليمية، تكشف حيوية ومحورية دور مصر في كافة الأحداث العربية.

مجلس النواب لدور السياسي الرئيس السيسي الصعيد العربي تعزيز مكانة الدولة الوطنية الإرهاب التنظميات الدول العربية

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