احصلوا على المصل.. نجم كوميدي أمريكي يعلن إصابته بكورونا

قال النجم الكوميدي الأمريكي كريس روك، صباح الأحد، إنه "اكتشف" للتو أنه مصاب بـفيروس كورونا.

انتقل الممثل الكوميدي الارتجالي الذي نشأ في بروكلين ، نيويورك إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليخبر معجبيه: "ثقوا بي لأنكم لا تريدون هذا المرض."



وأضاف الممثل البالغ من العمر 56 عامًا أن أتباعه يجب أن يكونوا حذرين وأن يحصلوا على اللقاح كما قال ، "احصل على اللقاح".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، وقد شوهد آخر مرة الأسبوع الماضي في مدينة نيويورك مع صديقه الممثل الكوميدي ديفيد تشابيل. كانوا يضحكون ويتحدثون في الشارع حيث خرج كلاهما من القناع.

اشتهر النجم ببرامج الوقوف ومسلسله التلفزيوني Everybody Hates Chris.

ويعد كريس هو مجرد واحد من العديد من النجوم الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

