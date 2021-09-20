وزيرة البيئة: لدينا مصانع تنتج بلاستيك قابل للتحلل وإعادة التدوير



قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدولة تسعى إلى التخلص من البلاستيك أحادي الاستخدام، واستبداله بـ البلاستيك صديق البيئة، متابعة:" إحنا مش عايزين نقفل مصانع بس بنحاول نغير طريقة صناعة الإنتاج داخل المصانع للحد من البلاستيك المضر".





وأكدت على أن مصر لديها مصانع منتجة للبلاستك القابل للتحلل وإعادة التدوير، متابعة: نعمل الآن على نشر ثقافة استخدام الأكياس القابلة للتحلل، وذلك من خلال توعية المواطنين وزيادة عدد المصانع المنتجة لها.



وأضافت "ياسمين فؤاد" خلال أن الوزارة تعاونت مع المجتمع المدني لتنظيف قاع البحر والتخلص من المخلفات المتواجدة بشكل صحي.

وفيما يخص تنفيذ أكبر حملة تنظيف لشواطئ الإسكندرية، أوضحت أن هذه الحملة تأتي احتفالا باليوم العالمي لتظيف الشواطئ، وذلك بمشاركة عدد من شباب المجتمع المدني والجمعات الشبابية.



ووجهت حديثها للشباب قائله:"طول ما في فرص عمل للشباب والعمل على رفع الوعى بالمشاركة هنقصر على نفسنا لتغير الوعى اللى هناخد فيه 15 او 20 سنة هنختصره فى وقت قليل جدا".





