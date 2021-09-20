عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة البيئة: لدينا مصانع تنتج بلاستيك قابل للتحلل وإعادة التدوير

ياسمين فؤاد وزيرة
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة


قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدولة تسعى إلى التخلص من البلاستيك أحادي الاستخدام، واستبداله بـ البلاستيك صديق البيئة، متابعة:" إحنا مش عايزين نقفل مصانع بس بنحاول نغير طريقة صناعة الإنتاج داخل المصانع للحد من البلاستيك المضر".

 

وأكدت على أن مصر لديها مصانع منتجة للبلاستك القابل للتحلل وإعادة التدوير، متابعة: نعمل الآن على نشر ثقافة استخدام الأكياس القابلة للتحلل، وذلك من خلال توعية المواطنين وزيادة عدد المصانع المنتجة لها.

وأضافت "ياسمين فؤاد" خلال أن الوزارة تعاونت مع المجتمع المدني لتنظيف قاع البحر والتخلص من المخلفات المتواجدة بشكل صحي.

وفيما يخص تنفيذ أكبر حملة تنظيف لشواطئ الإسكندرية، أوضحت أن هذه الحملة تأتي احتفالا باليوم العالمي لتظيف الشواطئ، وذلك بمشاركة عدد من شباب المجتمع المدني والجمعات الشبابية.

ووجهت حديثها للشباب قائله:"طول ما في  فرص عمل للشباب والعمل على رفع الوعى بالمشاركة هنقصر على نفسنا لتغير الوعى اللى هناخد فيه 15 او 20 سنة هنختصره فى وقت قليل جدا".


 

البيئة إعادة التدوير المخلفات ياسمين فؤاد الاسكندرية اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بعد التراجع عن الاستقالة.. أسامة نبيه يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

ملخص وأهداف فوز ريال مدريد المثير علي فالنسيا|فيديو

واشنطن بوست تكشف معلومات جديدة حول الخلاف الأمريكي الفرنسي

الجداد يعملوا إيه؟.. عفاف راضي تكشف نصيحتها لابنتها مي كمال بعد دخول مجال الغناء

أفضل سعر لشراء وبيع الدينار الكويتي اليوم الإثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

ننفرد بإختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي..شاهد

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

فيديو

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ