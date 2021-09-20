"في 76صفحة "..خالد ميري يتحدث عن عدد الجريدة الخاص حول الجمهورية الجديدة..فيديو

قال خالد ميري رئيس تحرير الأخبار ، إن عدد اليوم من جورنال الأخبار تاريخي لأنه تم عملة بمناسبة تدشين الجمهورية الجديدة ، ولأول مرة منذ 70 عام منذ أنشاء جورنال الأخبار سيتم ذكر تاريخ الجورنال غدا في 76 صفحة بالإضافة إلي 3 ملاحق الأول عن وعد الرئيس والثاني عن العاصمة الإدارية الجديدة وملحق عن التجربة الشبابية والرياضية الناجحة من الرئيس السيسي .

واضاف خالد ميري خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أن جميع المشروعات القومية تم ذكرها في هذا العديد بالإضافة إلي 15 وزير قاموا بكتابة مقالات بمناسبة افتتاح الجمهورية الجديدة للأخبار .

واوضح خالد ميري ، أن هذا العديد يحتوي علي لقاءات صحفية لأبرز الشخصيات المصرية من العلماء بالإضافة إلي مقالات لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، مشيرا إلي انه لأول مرة يتم عمل ملحق عن العاصمة الإدارية الجديدة .