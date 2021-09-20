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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"في 76صفحة "..خالد ميري يتحدث عن عدد الجريدة الخاص حول الجمهورية الجديدة..فيديو

خالد ميري
خالد ميري

قال خالد ميري  رئيس تحرير الأخبار  ، إن عدد اليوم من جورنال الأخبار تاريخي لأنه تم عملة بمناسبة تدشين الجمهورية الجديدة ، ولأول مرة منذ 70 عام منذ أنشاء جورنال الأخبار سيتم ذكر تاريخ  الجورنال غدا في 76 صفحة بالإضافة إلي 3 ملاحق الأول عن وعد الرئيس والثاني عن العاصمة الإدارية الجديدة وملحق عن التجربة الشبابية والرياضية الناجحة من الرئيس السيسي  .

 

واضاف خالد ميري خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أن جميع المشروعات القومية تم ذكرها في هذا العديد بالإضافة إلي 15 وزير قاموا بكتابة مقالات بمناسبة افتتاح الجمهورية الجديدة للأخبار .

 

 

واوضح خالد ميري ، أن هذا العديد يحتوي علي لقاءات صحفية لأبرز الشخصيات المصرية من العلماء بالإضافة إلي مقالات لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، مشيرا إلي انه لأول مرة يتم عمل ملحق عن العاصمة الإدارية الجديدة .  

المشروعات القومية خالد ميري العاصمة الإدارية الجديدة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين العاصمة الادارية مشروعات شباب الأحزاب

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