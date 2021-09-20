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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احذر.. ارتفاع إصابة فيروس كورونا في بريطانيا بنسبة 1.5 %

مؤشرات فيروس كورونا
مؤشرات فيروس كورونا ببريطانيا

سجلت بريطانيا 29612 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم  بزيادة 1.5 في المائة عن 29173 يوم الأحد الماضي.

 

فيما بقي رقم الوفيات كما هو بالضبط   56 لكل من اليوم والأحد الماضي، و لكن الأرقام الحكومية للعدد الإجمالي للحالات خلال الأيام السبعة الماضية تكشف عن انخفاض بنسبة 17.7 ٪ في الحالات   حيث بلغ الرقم لهذا الأسبوع 207368 ، بانخفاض قدره 44643 عن الأسبوع السابق وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

 

واوضحت الصحيفة انه  كان هناك 1003 حالة وفاة في المجموع على مدى الأيام السبعة الماضية، مما يمثل زيادة قدرها 32 (3.3 ٪) مقارنة بالأسبوع السابق.

 

و تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يتم فيه إرسال دعوات اللقاح المعزز إلى أكثر من مليون شخص `` لتقوية جدار الدفاع '' ضد فيروس كورونا الذي تم إنشاؤه بواسطة اللقاحات. 

 

وقالت  الهيئة الوطنية للصحة ببريطانيا إن الناس سيتلقون رسائل نصية اعتبارًا من يوم الاثنين ، بينما سيتم إرسال الرسائل إلى المؤهلين في وقت لاحق من الأسبوع.
 

بريطانيا فيروس كورونا زياده سجلت اخبار منوعات

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