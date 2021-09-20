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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"كنا جيل مظلوم".. عفاف راضي تكشف أول أجر تقاضته لمدة 5 سنوات 

الفانة عفاف راضي
الفانة عفاف راضي

قالت الفانة عفاف راضي إنها مكثت في بدايتها الفنية خمس سنوات فقط ، تتعامل مع الموسيقار بليغ حمدي دون أي نشاط أخر، قائلة: "لما  تبنى موهبتي ذهب بي إلى شركة صوت الفن وقاموا بتحرير عقد إحتكار لمدة خمس سنوات". 

وكشفت عفاف راضي  خلال لقائها مع برنامج " كلمة أخيرة  " المُذاع على فضائية " ON" ، في مسرح النافورة بدار الاوبرا، عن تفاصيل أجرها مع عقد الاحتكار، قائلة: "الاغنية كانت بخمسين جنيه لمدة خمس سنوات لم تتغير مهما كانت الاغنية ، اولها ردوا السلام واشهرهم ، تاليها كله في المواني ولمين ياقمر".

 وتابعت الفنانة : " فضلت خمس سنوات أتقاضى خمسين جنيه على الاغنية ، بخلاف أجر الحفلة مكنش لشركة الاحتكار دعوة بيها، ومع التدرج والخبرة أخدت في المتوسط 100-200 جنيه وكان ليها قيمة كبيرة وقتها".

وعقبت عفاف راضي على أجور الفنانين حالياً من الشباب، قائلة: "لما بسمع الأجور بقول إحنا كنا جيل مظلوم".

عفاف راضى برنامج كلمة أخيرة لميس الحديدي مسرح النافورة دار الأوبرا

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