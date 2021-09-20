"كنا جيل مظلوم".. عفاف راضي تكشف أول أجر تقاضته لمدة 5 سنوات 

قالت الفانة عفاف راضي إنها مكثت في بدايتها الفنية خمس سنوات فقط ، تتعامل مع الموسيقار بليغ حمدي دون أي نشاط أخر، قائلة: "لما تبنى موهبتي ذهب بي إلى شركة صوت الفن وقاموا بتحرير عقد إحتكار لمدة خمس سنوات".

وكشفت عفاف راضي خلال لقائها مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " ON" ، في مسرح النافورة بدار الاوبرا، عن تفاصيل أجرها مع عقد الاحتكار، قائلة: "الاغنية كانت بخمسين جنيه لمدة خمس سنوات لم تتغير مهما كانت الاغنية ، اولها ردوا السلام واشهرهم ، تاليها كله في المواني ولمين ياقمر".

وتابعت الفنانة : " فضلت خمس سنوات أتقاضى خمسين جنيه على الاغنية ، بخلاف أجر الحفلة مكنش لشركة الاحتكار دعوة بيها، ومع التدرج والخبرة أخدت في المتوسط 100-200 جنيه وكان ليها قيمة كبيرة وقتها".

وعقبت عفاف راضي على أجور الفنانين حالياً من الشباب، قائلة: "لما بسمع الأجور بقول إحنا كنا جيل مظلوم".