الزمالك يكشف موقف الصفقات الجديدة بعد أزمة القيد

أكد محمد الأتربي نائب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك أنه لن يتم قيد الصفقات الجديدة قبل حل أزمة القدي مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" .

وأضاف الأتربي خلال تصريحات تلفزيونية: “نعمل في التوقيت الحالي علي حل ازمة القيد وقرار الايقاف يسري علي الصفقات الجديدة فقط وليس القائمة بالكامل”.

وأوضح الأتربي: “حال استمر قرار الايقاف في يناير فلن تشارك الصفقات الجديدة في بطولة إفريقيا”، وأشار الأتربي إلى أنه تم الانتهاء من أزمة اتشيمبونج

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض التدريبات اليوم الإثنين على فترتين صباحية ومسائية خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

ويخوض الفريق تدريبه الصباحي في التاسعة والنصف صباح اليوم بملعب فندق الإقامة، على أن يخوض تدريبه المسائي في السادسة والنصف مساءً على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

وكان الزمالك قد خاض تدريبه صباح يوم الأحد على ملعب النادي تحت إشراف كارتيرون، قبل أن يتوجه إلى الإسكندرية لبدء معسكره المغلق.

واصطحب المدير الفني للفريق جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق للمعسكر، بالإضافة إلى مجموعة الناشئين الذين تم تصعيدهم لصفوف الفريق في الفترة الماضية.