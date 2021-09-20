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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد سليم يحتفل بـ عيد زواجه العاشر.. شاهد

صدى البلد

احتفل الفنان خالد سليم بـ عيد زواجه العاشر ، ونشر صورة له مع زوجته عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”. 

وعلق خالد سليم: “قلبي و حياتي و روحي و عمري .. كل سنة و احنا دايماً سوا .. و دايماً معايا في كل حياتي و مسانداني و مهتمة بيا و بكل تفاصيلي”.

وأضاف سليم: "انتي نعمة من ربنا عليا .. ربنا يخليكي لينا .. أنا و خديجة و كنزي Happy anniversary.. I love you .. ذكرى كتب كتابنا ال عاشر .. ٢٠ سبتمبر ٢٠١١".

برفقة نسرين طافش.. خالد سليم ينشر كواليس من فيلمه الجديد "في القلب"

ويشارك خالد سليم  في  تصوير فيلم "في القلب" للنجمة نسرين طافش، ومن المقرر طرح الفيلم ،بدور العرض السينمائية في موسم رأس السنة الجديدة.

يذكر أن فيلم "في القلب" بطولة  خالد سليم نسرين طافش محمد عز، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، والدكتور عادل مرسي، ومدير التصوير محمد عز العرب، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، وإخراج مرقس عادل.

الفنان خالد سليم خالد سليم نسرين طافش

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