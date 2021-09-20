ختام ورشة التسويق الإلكتروني بقصور الثقافة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام مناقشة المشروعات التسويقية للمجموعة الثالثة من الورشة التدريبية "التسويق الإلكتروني"، وقد أوضحت رئيس الإدارة المركزية أهمية عرض المشروعات المقترحة، وأنها تستمد قوتها من قوة وأهمية التسويق الرقمي والإلكتروني، الذي أضحي ضرورة من الضروريات التي باتت لا غنى عنها، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مما جعل الغالبية العظمى يعتمدون عليه للوصول إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة، وتكوين قاعدة هائلة ممن يتابعون أنشطة الهيئة ومواقعها الثقافية، عبر التسويق الرقمي الذي احتل مكانة كبيرة في الحياة اليومية والعملية، مختصراً الوقت والجهد دون شرط أو قيد، وأنه بمثابة ركيزه أساسية يمكن من خلال اتباعها نجاح الترويج للأنشطة الثقافية بشكل حرفي، به العديد والعديد من الأفكار التي تتسم بالإبداع البعيد عن كل ما هو تقليدي وغير مألوف، ذو فكر أهم ما يميزه هو العصف الذهني الذي يكسر حاجز الزمان والمكان.

أضافت إيمان عثمان محاضر ومدرب بمعهد تدريب الاعلاميين الافارقة بماسبيرو في مناقشتها للمتدربين، أن طبيعة التسويق الإلكتروني يعتمد على طرق مدروسة وفقاً لمتطلبات المجتمع الذي يتم به طرح المنتجات الثقافية على مختلف أنواعها وأشكالها، وأن العامل الأساسي في نجاح أي عملية تسويقية يعتمد على محركات البحث، وإبراز دورها الفعال في عرض المنتجات الثقافية المراد التسويق لها عبر تطوير استراتيجيات التسويق.