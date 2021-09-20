تذوق بصري وورش فنية للأطفال بثقافة القليوبية

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث أقام قصر ثقافة بنها محاضرة تذوق البصري بعنوان "ما بين الواقع والخيال مقارنة بين المدرسة الواقعية والسيريالية"حاضرها مدير إدارة الخدمات الفنية بثقافة القليوبية، تناول فيها تعريف مدارس الفن التشكيلي وبداية ظهورها، ثم تحدث عن المدرسة الواقعية من حيث التعريف وأشهر الفنانين ولوحاتهم، تلاها الحديث عن الفنان جوستاف رائد الواقعية وشرح لوحة الدفن، كما تناولت المحاضرة تعريف المدرسة السريالية وأشهر الفنانين، واختتم حديثه عن سلفادور دالي وأشهر لوحاته "إصرار الذاكرة"، كما عقد نادي الأدب ببيت ثقافة القلج، أمسية شعرية أدارتها الشاعرة منى الغريب، بحضور السادة الشعراء أعضاء وضيوف النادي.

نظم قصر ثقافة الطفل ببنها يوم ثقافي ترفيهي، تضمن عرض فيديو بروجكتور لأفلام "إنترنت أمن، ومفاتيح الزمن" تنفيذ أدهم عبدالواحد، ومسابقة ذهنية، وورشة فنية لعمل جراب موبايل، وعمل تزيين للكمامة، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة ورشة رسم حر للأطفال، كما أقامت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين ومكتبة كفر علي شرف الدين معرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها، فيما بثت صفحة الفرع الرسمية ورشة حكي لقصة "الشغالة الذكية" تأليف محمد عبدالله الهادي، بصوت إيناس جميل، نفذها بيت ثقافة قها، وورشة حكي بعنوان "العودة للمدرسة" بصوت محاسن باطه.