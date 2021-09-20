عفاف راضي عن الغياب : معظم الموسيقيين اللي أعرفهم ماتوا والساحة فضيت في وقت قصير

قالت الفانة عفاف راضي إن مدرسة " الرحبانية " هي أقرب المدارس الفنية الغنائية لقلبها، قائلة : " بحبهم جداً أقرب المدارس لقلبي بالاضافة إلى نجاة الصغيرة وهي فنانة عظيمة تعكس الرقي والاحساس .. إحنا تعلمنا من دول سواء نجاة او شادية او وردة أو فايزة أحمد".

وكشفت عفاف راضي خلال لقائها مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " ON" في مسرح النافورة بدار الاوبرا، عن أسباب توقفها وانسحابها عن الغناء طوال هذه السنوات قائلة : " لم يكن قرار جت كده لوحدها عندما تغير المناخ بسبب رحيل معظم الموسيقين الكبار الذين أعرفهم سواء بليغ حمدي أو سيد مكاوي او منير مراد أوكمال الطويل وغيرهم ، الساحة وقتها فضيت فجاة في وقت قصير ".

وأكملت الفنانة قائلة : " الناس الجديدة معرفهمش بالاضافة لتقنيات العصر زي اليوتيوب الذي يعاني من نقص حقوق الملكية الفكرية والاغاني بتتسرق بالاضافة إلى غياب الانتاج ، كلها عوامل تزامنت مع بعضها البعض ، وجعلتني أكسل لكن مش قرار بسبب تغير المناخ كله فكان إنسحاب تدريجي ".

وأشارت عفاف راضي إلى الاعلان التجاري الذي شاركت فيه عمرو مصطفى، معقبة: "فيه جيل كويس وعمرو شغله كويس في الاعلان صحيح كان إعلان تجاري، لكن مؤثر وأنا حبيته بس مكملتش وكسلت تاني لصعوبة العملية الانتاجية".

وتابعت الفنانة، قائلة: "أنا كنت متعودة أغني بس من غير ما أشيل هم عملية الانتاج، كان زمان شركة بتنتج الاغنية ، والموسيقى يقوم بها ملحن .. أنا أخدت على أن كل واحد له دور .. دلوقتي لازم المغني يبحث عن اللحن ولازم يطلع كويس وغالباً يطلع وحش وبعدين نخش في مرحلة التسويق . "