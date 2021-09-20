ميسي يعترض علي قرار بوتشيتينو.. ملخص فوز باريس سان جيرمان أمام ليون| فيديو

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره ليون، مساء أمس الأحد، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة السادسة بالدوري الفرنسي.

وفي الدقيقة 55 أحرز البرازيلي باكيتا الهدف الأول لفريق ليون مستغلا عرضية أرضية من الجانب الأيسر حولها من لمسة واحدة في الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 63، بعد سقوط البرازيلي نيمار في منطقة جزاء ليون، ليتقدم نيمار لتنفيذ ركلة الجزاء ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 66 بنجاح.

وقبل صافرة النهاية سجل اللاعب الأرجنتيني مارور إيكاردي هدف الفوز لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 90+3.

خروج ميسي ورفض مصافحة مدرب باريس سان جيرمان

في الدقيقة 76 قرر المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان إجراء تبديلا بدخول أشرف حكيمي بدلا من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم يكن ميسي سعيدًا بذلك التغيير وبدا غير راضٍ وهو يخرج من أرض الملعب، ولم يقم بمصافحة بوتشيتينو.



وبتلك النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل ليون إلى النقطة 8 بالمركز التاسع.