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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

The Crown يحصد جائزتي أفضل كتابة وإخراج وجيليان أندرسون أفضل ممثلة مساعدة في حفل إيمي 2021

جيليان أندرسون بطلة
جيليان أندرسون بطلة مسلسل The Crown

حصد مسلسل نتفليكس الشهير The Crown جائزتي أفضل كتابة وإخراج في حفل توزيع جوائز إيمي 2021 الذي يقام حاليا في لوس أنجلوس، وبالتوازي معه حفلا آخرا في لندن يحضره نجوم العمل الفائز. 

فيما حصدت نجمته جيليان أندرسون جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دور رئيسة الوزراء البريطانية الشهيرة مارجريت ثاتشر. 

بدأ منذ قليل حفل توزيع جوائز إيمي 2021، الذي يحضره عدد من النجوم والنجمات أبرزهم كيت وينسلت وماندي مور وجوش أوكونور وجايسون سوديكس. 

توافدت العديد من النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021 للاحتفاء بأعمالهم التلفزيونية وترشيحاتهن الأغلى في مشوارهن، وتألقن في إطلالات مختلفة وألوان زاهية أمام أعين الكاميرات في لوس أنجلوس. 

للسنة الرابعة على التوالي يسيطر مسلسل العائلة الملكية The Crown على قوائم ترشيحات الإيمي في إشارة إلى توجهه لحصد الجوائز في معظم الفئات الرئيسية، على الرغم من اختلاف فريق التمثيل بين المواسم المتتالية. 

ينافس أبطال The Crown بعضهم في قوائم ترشيحات إيمي 2021 لنيل جوائز التمثيل في فئات رئيسية مثلما تضم قائمة أفضل ممثلة في دور رئيسي كل من إيما كورين عن دور الأميرة ديانا، فيما تنافسها أوليفيا كولمان على نفس الجائزة عن شخصية الملكة إليزابيث. 

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