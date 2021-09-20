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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقم تاريخي سئ يلاحق يوفنتوس بعد التعادل مع ميلان

يوفنتوس - ميلان
يوفنتوس - ميلان

تعادل فريق يوفنتوس مع ضيفه ميلان بهدفا لمثله، في قمة الجولة الرابعة على ملعب “تورينو أرينا” من منافسات الدوري الإيطالي.

ويواصل يوفنتوس سجله السئ في بطولة الدورى الايطالي موسم 2021-2022 للجولة الرابعة علي التوالي حيث فشل في تحقيق الفوز .

وتعادل يوفنتوس في مباراتين وخسر مثلهم خلال أول اربع جولات من بطولة الدوري الايطالي . 

ويحقق يوفنتوس رقم تاريخي سئ تكرر في ثلاث مواسم فقط  1942 - 1943، 1955 - 1956 و1961 - 1962. 

يوفنتوس ضد ميلان 

وجاء هدف موراتا الأول من انفراد بعدما انطلق بالكرة عقب تمريرة سحرية من باولو ديبالا، لينطلق الإسباني ويسجل في الدقيقة الثالثة هدف يوفنتوس الأول.

وجاء هدف التعادل عن طريق ريبيتش من رأسية بعد ركنية تم احتسابها لصالح ميلان، ليسجل اللاعب في شباك تشيزني، بالدقيقة 76.

يوفنتوس يحتل المركز الثامن عشر برصيد نقطتين، حيث لم يحقق فريق "السيدة العجوز" أي فوز حتى الآن.

في المقابل، يتواجد ميلان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بعدما حقق "الروسينيري" الفوز في الجولات الثلاث الأولى.

يوفنتوس ميلان الدوري الايطالي

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