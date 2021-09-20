ما يقرب من 674 ألف وفاة.. الولايات المتحدة تواجه موجة جديدة من كورونا

كشفت جامعة جونز هوبكنز، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الولايات المتحدة.

وقالت الجامعة إن إصابات كورونا بالولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.1%، حيث وصل أعداد الإصابات إلى 42.1 مليون إصابة إلى جانب 673 ألفًا و698 وفاة.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بمقدار 4.63 مليون إصابة، بزيادة 0.2% عن اليوم السابق.

وسجلت تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، بإضافة 400 وفاة.

اللقاح المضاد لكورونا، لتسليمها إلى الدول الفقيرة، وفقا لوكالة بلومبيرج.

ونقلت الوكالة عن مصدرها أن توقيع الصفقة بين إدارة الرئيس جو بايدن وشركة الأدوية هذه التي تنتج اللقاح بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية قد يتم في الأيام القريبة القادمة.

وعبر المصدر عن اعتقاده أن الإعلان عن هذه الصفقة سيتم عشية قمة مكافحة كورونا المقرر إجراؤها في 22 سبتمبر الجاري. وستعقد هذه القمة بمبادرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقنية الفيديو كونفرنس، على هامش الدورة السنوية الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن توزع الـ 500 مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" بين الدول الفقيرة التي تحتاج إليها، عبر آلية "كوفاكس" الدولية.

