تكريم بشرى فى أيام القاهرة للدراما العربية عن دورها فى مسلسل الاختيار2 .. شاهد

نشرت الفنانة بشرى صورا جديدة لها من تكريمها من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية عن دورها فى مسلسل الاختيار2 وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت درة قائلة " تكريمى فى #أيام_القاهرة_للدراما_العربية عن دورى في مسلسل #الاختيار2 للمخرج بيتر ميمى ".



وكانت قد شاركت الفنانة،بشرى،جمهورها بنتيجتها في مرحلة الثانوية العامة،ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت بشري معلقة من خلال النتيجة:"كنت جايبة ٣٥١ /٤٠٠ فى الثانوية العامة ...إلا دول يبقوا كام فى المية يا متعلمين يا بتوع المدارس ؟؟؟؟ ...انا اصلى كنت ادبى و محبش أوجع رأسي فى الحسابات...وسلام مربع لشباب علمى رياضة وعلمى علوم و المجموعة الشاملة...مش فاكرة التسعة وأربعين درجة طاروا منى فى ايه؟؟؟ ثم درجات التفوق الرياضى راحو فين يا بلد؟؟؟؟ ده انا اتهريت كرة طايرة و وجرى ووثب طويل !!!!!".