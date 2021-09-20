أخبار الفن| أبرز إطلالات حفل جوائز إيمي2021 .. تطورات الحالة الصحية لـ محمد عز

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:



في ذكرى ميلاد مجدي وهبة.. تفاصيل اتهامه بتعاطي المخدرات

يحل اليوم الاثنين الموافق ٢٠ سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان مجدي وهبة.

ولد مجدي وهبة في محافظه "بني سويف" وتخرج في كلية "الاداب" قسم علم نفس كانت بداية مشواره الفني في عام 1970 عندما شارك في فيلم بعنوان "مقعد بجوار الشيطان".

في ذكرى رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن تحية كاريوكا

يحل اليوم الاثنين ٢٠ سبتمبر ذكرى رحيل الفنانة تحية كاريوكا التي قدمت العديد من الاعمال الفنية على مدار مشوارها الفني.

اشتهرت بدوية تحية محمد علي النيداني كريم وهو الاسم الحقيقى لها باسم تحية كاريوكا، حيث ولدت فى مدينة الإسماعيلية

إيمي 2021.. أوليفيا كولمان وجوش أوكونر الأفضل تمثيليا عن مسلسل The Crown

فازت الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الإيمي عن بطولة مسلسل مسلسل The Crown فيما نال زميلها جوش أوكونر جائزة التمثيل الأفضل في فئة الذكور عن نفس العمل.

اليوم.. حفل لـ عاصي الحلاني وإدوارد في شرم الشيخ

يحيي المطرب عاصي الحلاني والفنان إدوارد حفلا غنائيا فى شرم الشيخ اليوم الإثنين.

ويشدو عاصي الحلاني بعدد من الاغانى التى تنال إعجاب جمهوره فى مصر ولعل من أبرز هذه الاغانى بحبك وبغار ومالى صبر وكل الفصول.

اليوم.. عرض خاص لفيلم عروستي بحضور أبطاله

يقام عرض خاص لفيلم “عروستي” اليوم الاثنين بحضور أبطاله وذلك في إحدى السينمات بمنطقة السادس من اكتوبر.

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي2021

توافدت العديد من النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021 للاحتفاء بأعمالهم التلفزيونية وترشيحاتهن الأغلى في مشوارهن، وتألقن في إطلالات مختلفة وألوان زاهية أمام أعين الكاميرات في لوس أنجلوس.

بعد إصابته بكورونا.. محمد عز يكشف تطورات حالته الصحية| شاهد

كشف الفنانة محمد عز عن تطورات حالته الصحية بعد اصابتة بـ فيروس كورونا ، ونشر تدوينة عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.