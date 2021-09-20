تفاصيل الانفجار الغامض في مدينة البوكمال السورية

كشفت وكالة الأنباء الألمانية عن تفاصيل الانفجار الضخم الذي تعرضت له مدينة البوكمال السورية بالقرب من الحدود العراقية.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن الانفجار وقع في مدينة البوكمال السورية، معقل التواجد الإيراني في الاراضي السورية.

وأكدت المصادر أن "طائرات مسيرة تابعة للقوات الأمريكية تحلق في المنطقة منذ مساء أمس الاحد".

ومن ناحية أخرى رفضت الحكومة السورية التعليق على الامر الذي آثار تعجب العالم.

يذكر أن منطقة البوكمال تعرضت للقصف الأمريكي والإسرائيلي من قبل بسبب تواجد معكسرات تابعة للحرس الثوري الإيراني.