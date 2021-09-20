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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة جديدة لإصابات ووفيات كورونا في الهند

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلنت الصحة الهندية، اليوم الإثنين، تسجيل 30 ألفا و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و295 حالة وفاة بالفيروس.

وفي هذا السياق، تجري السلطات الأمريكية محادثات مع شركة "فايزر" الأمريكية لشراء 500 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، لتسليمها إلى الدول الفقيرة، وفقا لوكالة بلومبيرج.

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الهند تسجل 25404 إصابات بفيروس كورونا و339 وفاة

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بعد انتشارها في الهند.. الفرق بين أعراض حمى الضنك وفيروس كورونا

ونقلت الوكالة عن مصدرها أن توقيع الصفقة بين إدارة الرئيس جو بايدن وشركة الأدوية هذه التي تنتج اللقاح بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية قد يتم في الأيام القريبة القادمة.

وعبر المصدر عن اعتقاده أن الإعلان عن هذه الصفقة سيتم عشية قمة مكافحة كورونا المقرر إجراؤها في 22 سبتمبر الجاري. وستعقد هذه القمة بمبادرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقنية الفيديو كونفرنس، على هامش الدورة السنوية الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن توزع الـ 500 مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" بين الدول الفقيرة التي تحتاج إليها، عبر آلية "كوفاكس" الدولية.

وذكرت الوكالة أن البيت الأبيض كان قد وقعت صفقة مماثلة مع شركة "فايزر" في يونيو الماضي، مشيرة إلى أن توريد اللقاح يجري بشكل بطيء. وترى أن ذلك يؤدي إلى أنه "في العديد من البلدان الفقيرة المشاركة في ألية "كوفاكس" تلقى حتى الآن جزء صغير فقط من السكان لقاحا مضادا لكورونا".

وسبق وأكدت المنظمة الدولية ،فى بيان لها بجنيف، أن اللقاحات تعد هى الأداة الأكثر أهمية لإنهاء الوباء وإنقاذ الأرواح ، مشيرة إلى أن فيروس كورونا تسبب حتى الآن فى وفاة ما يقرب من 5 ملايين شخص حول العالم ومايزال ينتشر فى جميع المناطق.
 

فيروس كورونا المستجد السلطات الأمريكية كوفيد19 الهند أزمة كورونا في الهند

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