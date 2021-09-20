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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القاهرة تسجل 36.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس اليوم الإثنين

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود البلاد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، نهارا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا الطقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية، فتنتشر الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 36 23
الإسكندرية 32 23
وادي النطرون 33 22
طنطا 35 23
شبين الكوم 36 23
دمنهور 34 23
بلطيم 32 24
مطروح 30 24
السلوم 33 22
سيوة 37 20
بورسعيد 31 24
دمياط 31 22
الزقازيق 36 23
المنصورة 35 22
الإسماعيلية 36 22
السويس 36 23
العريش 32 23
رفح 31 22
رأس سدر 37 24
نخل 34 17
نويبع 36 25
طابا 34 24
كاترين 31 16
الطور 33 26
شرم الشيخ 37 26
الغردقة 36 27
مرسى علم 36 27
الفيوم 36 23
بنى سويف 37 23
المنيا 38 24
أسيوط 39 23
سوهاج 39 25
قنا 40 25
الأقصر 40 25
أسوان 41 25
إدفو 41 24
أبوسمبل 40 24
الوادي الجديد 40 22
شلاتين 36 28
ابو رماد 34 28
حلايب 33 29
رأس حدربة 33 29

 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت  تنبؤ جوي حول توقعات فصل الخريف، والمنتظر أن يبدأ جغرافيا على جمهورية مصر العربية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 سبتمبر ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة لينتهي يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر القادم.

وقالت هيئة الأرصاد، إن فصل الخريف يعتبر فصل انتقائي من حرارة ورطوبة الصيف إلى أمطار وانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، ويتسم مناخ فصل الخريف بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

أمطار غزيرة وسيول

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن موجات عدم الاستقرارالذي  يشهدها فصل الخريف، عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط الأمطار الغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

ويشهد فصل الخريف أيضا، تأثر  جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب سيناء أحيانا بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وبعمل على سقوط الأمطار الغزيرة والتي تتسبب في تكون السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس القاهرة الكبرى شديد الحرارة

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