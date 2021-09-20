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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة الرياضة.. حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة .. تأجيل انطلاق الدورى المصري ..اختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

صدى البلد
صدى البلد

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 20-9-2021 العديد من الاخبار الرياضية الهامة علي مستوي الساحة المصرية والعالمية نرصدها لكم كالتالي :

 

بعد التراجع عن الاستقالة.. أسامة نبيه يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك
وجه أسامه نبيه المدرب العام لنادي الزمالك رسالة لجماهير القلعة البيضاء بعد العدول عن الاستقالة من منصبة خلال الأيام الماضية


لهذا السبب .. شوبير : احتمال تأجيل موعد بدء الدورى المصرى

أعلن الإعلامى أحمد شوبير عن احتمالية تأجيل موعد بدء الدورى المصرى الممتاز بسبب كأس مصر.


استمرار محمد محمود مع الأهلى الموسم المقبل .. شاهد

أعلن الإعلامى سيف زاهر عن استمرار محمد محمود لاعب النادى الأهلى مع الفريق الموسم المقبل ، ونشر سيف زاهر تغريد عبر حسابة بموقع تويتر .


مواعيد مباريات اليوم 20-9-2021 والقنوات الناقلة


تقام اليوم الاثنين 20-9-2021 مباريات قوية بمختلف ملاعب العالم ولعل ابرزها مباراة برشلونة ضد غرناطة في بطولة الدورى الاسباني بجانب مباراة في الدورى الايطالي بين اودينيزي ونابولي .


ثروت سويلم : دعم الأندية الشعبية على رأس أولويات رابطة الأندية
أكد اللواء ثروت سويلم وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمدير التنفيذي الأسبق للإتحاد المصري لكرة القدم ، أن دعم الأندية الشعبية على رأس أولويات رابطة الأندية التي سيتم اختيار رئيسها خلال إجتماع ممثليها بعد غد الأربعاء".


المقاولون العرب: دوري المجموعتين ''مشروع فاشل'' و نُفضِل إقامة الموسم من دور واحد

قال المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب ، إن إقامة الدوري العام الموسم المقبل بنظام المجموعتين ، تم تجربته من قبل في موسمين مختلفين ، وفشل في كلاهما".


الأهلي يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة
كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي حقيقة إصابة بيرسي تاو صفقة المارد الأحمر الجديدة بإصابة مزمنة .


ننفرد باختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر
استقر عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر علي رباعي حراسة مرمي الفراعنة خلال المواجهتين المقبلتين أمام ليبيا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .

 

الزمالك يكشف موقف الصفقات الجديدة بعد أزمة القيد
أكد محمد الأتربي نائب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك أنه لن يتم قيد الصفقات الجديدة قبل حل أزمة القدي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" .

الزمالك الدوري المصري الأهلى النادي الأهلي

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نشرة الرياضة.. حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة .. تأجيل انطلاق الدورى المصري ..اختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

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ننفرد باختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

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