قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.



وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



من ناحية أخرى تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عمليات إزالة الإشغالات من مدينة بنها، مساء اليوم، بعد أن أصدر تعليماته لنائب رئيس مدينة بنها، برفعها من منطقة كفر الجزار.



وأزالت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة بنها، الإشغالات لعدد من المقاهي والمحلات الموجودة على الطريق السريع بالمنطقة، حيث تم مصادرة 25 مقعدا، وتحرير محاضر للمخالفين؛ كإجراء رادع لكل من يتعدى على أو يشغل الطريق العام.



وأكد محافظ القليوبية أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة، مشددا على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق وإزالة كل أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مشيرا إلى استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين .

يشار إلى أن محافظ القليوبية شهد أيضا، إطلاق حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح فى نفس اليوم، بمناطق موقف بنها العمومى وميدان المحطة ومنطقة المنشية بمدينة بنها ومول العابد وشارع الساحة بمدينة طوخ ومحطة مترو شبرا الخيمة؛ وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع فى حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

وتابع محافظ القليوبية سير عمل الأتوبيس لتسجيل المواطنين للقاح بموقف بنها العمومى وميدان المحطة بمدينة بنها، ثم توجه لنادى السلام للمعاقين لمتابعة تلقى المواطنين للقاح وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأكد ضرورة توفير مقاعد مخصصة لراحة المواطنين في أثناء تلقى اللقاح وذلك فى إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والذي يستهدف المواطنين من أعمار 18 فأكثر.