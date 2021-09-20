قصة كفاح.. أم صلاح سائقة ميكروباص منذ 7 سنوات لتربية أبنائها.. فيديو

قال السيدة تهانى، المعروفة بأم صلاح سائقة الميكروباص، إنها لم تجد صعوبة فى مهنة السائق خاصة أن الناس يساعدوها ويشجعوها بالشارع.

وأضافت السيدة تهاني، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن ردود أفعال الركاب منها الإيجابي والمشجع، ومنها السلبي المحبط.

وأشارت “أم صلاح سائقة الميكروباص”، إلى أنها تمارس هذه المهنة منذ سبع سنوات تقريباً، ولا تجد أى صعوبة فيها، منوهة إلى أنها تحب القيادة لذلك اختارت هذه المهنة بالتحديد.

وتابعت “أم صلاح سائقة الميكروباص”، أن هناك سيدات كثيرة تتمنى أن تكون مثلى، قائلة: أهم حاجة البنى أدم يوصل للهدف اللى فى دماغه".