السيسي يوجه بتوفير الدعم للمشروع القومي لإنتاج البذور.. ونواب: يقلل من فاتورة الاستيراد ويساهم في زيادة الإنتاجية

برلماني: الاهتمام بإنتاج البذور المحلية يقلل من فاتورة الاستيراد

عضو زراعة النواب: المشروع القومي لإنتاج البذور يجعل مصر دولة منتجة تعتمد على نفسها

برلماني: المشروع القومي للبذور يساهم في انتقاء أنواع ذات قدرة على زيادة الإنتاجية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التوسع في توفير الموارد والدعم لإنتاج البذور في مصر، لما في ذلك من مردود مهم يهدف الي الاعتماد على بذور منتجة محلياً تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد.



وعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الرئيس السيسي، عينات من إنتاج المشروع القومي للبذور بالشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية.



جاء ذلك على خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "بحث الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول في تنمية الزراعات المطرية، وكذلك المشروع القومي لإنتاج البذور".



واكد نواب البرلمان على أهمية المشروع القومي لإنتاج البذور والذي سيكون له دور كبير في دعم القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية للمحاصيل، وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وبالتالي تقليل التكلفة على الفلاح.

وحول هذا الموضوع ثمن النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التوسع في توفير الموارد والدعم لإنتاج البذور في مصر، مؤكدا أن المشروع القومي للبذور بالشراكة مع الخبرة الأجنبية والذي قام وزير الزراعة اليوم بعرضة على الرئيس السيسي سيكون له دور في رفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية في مصر.

وأضاف النائب محمود شعلان في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن مصر كانت تقوم باستيراد كميات كبيرة من البذور لدعم الاحتياج المحلي، موضحا أن المشروع القومي لإنتاج البذور سيضمن عدم حدوث هذا الأمر عن طريق انتاج البذور على المستوى المحلي وبالتالي تقليل الاستيراد من الخارج ومن ثم التوفير على الفلاح في التكلفة.



ونوه عضو لجنة الزراعة بالبرلمان إلى أن المشروع القومي لإنتاج البذور يساهم في تحويل مصر إلى دولة منتجة قادرة على الاعتماد على نفسها، حيث اننا نقوم باستيراد عدد من المنتجات ومنها البطاطس، مضيفا أن هذا المشروع له دور كبير في تنمية الزراعة المصرية.

من جانبه قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس النواب ان الاهتمام بالمنظومة الزراعية في عهد الرئيس السيسي غير مسبوق، موضحا ان الفلاح المصري لاقى دعم كبير من الدولة منوها إلى أن المنظومة الزراعية تشهد تطورًا كبيرًا في مصر، منذ عام 2014 حتى الآن.



وأشار البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" على أن المشروع القومي للبذور من المشروعات الهامة التي سيكون لها دور في انتقاء الأنواع القادرة عي زيادة الإنتاجية، فضلا عن توفيرها محليا بدلا من استيرادها من الخارج.



وتطرق البلشي في حديثه إلى أهمية مشروع الدلتا الجديدة، مؤكدا انه أحد المشروعات القومية للدولة، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الأراضي الزراعية، والاستفادة منها بشكل كبير، حيث انه يأتي في اطار تعزيز الدولة على تعزيز الإنتاج الزراعي وتوسعة الرقعة الزراعية، لذلك المشروع القومي لإنتاج البذور سيخدم هذه الرؤية بشكل جيد وفعال.

فيما أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع في مشروع إنتاج البذور محلياً في مصر؛ نظرًا لمردودها الحيوي والهام وحماية المحاصيل من الآفات واستنباط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقليل تكلفة الاستيراد".





وأكد الجاهل أن مشروع إنتاج البذور المحلية يهدف بشكل رئيسي في العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعي المصري التي شهدت تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، فضلًا عن تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، ودعمًا لخطة الدولة لإرساء دعائم التقدم التكنولوجي في قطاع الإنتاج الزراعي المحلي لتوفير أفضل المنتجات الزراعية للمواطنين وفق أرقى المعايير والمواصفات الصحية والغذائي، مما تجني الدولة الكثير من الثمار في الاقتصاد المصري.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لاحد ان ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتماماته المتواصلة بتطوير مجال الزراعة الذي انتعش بشكل كبير للغاية خلال فترة توليه للحكم، بجانب استخلاص الأراضي الزراعية على مساحات واسعة حتى يتمكن العاملين من تنفيذ مشروعاتهم، وزراعة محاصيلهم دون أي مشكلة.



وطالب البرلماني، جميع الفلاحيين بالمساعدة في تطبيق المشروع والتعاون مع الحكومة، للاهتمام بجودة المنتج المحلي الذي ستعمل الدولة على طرحه خلال الأسابيع المقبلة، لتكون هذه هي الخطوة الأهم في استغلال الأراضي الزراعية، بل وتصدير أيضًا متتجاتها للخارج بدلًا من استيرادها.