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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لتميزهم في التنفيذ .. تكريم العاملين بالمشروع القومي لتأهيل الترع

صدى البلد

قام الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بتكريم عدد من  المهندسين والعاملين بإدارة التوسع الأفقي بغرب الدلتا وإدارة ري القليوبية من المشرفين على أعمال تأهيل الترع ، وذلك نظرا للجهد المبذول منهم ، وارتفاع معدلات التنفيذ في العمليات المشرفين على تنفيذها خلال الشهور الماضية وبأعلى درجة من الكفاءة.

 

وصرح الدكتور عبد العاطي ان تكريم العاملين في هذا المشروع القومي يهدف لتشجيع جميع العاملين بالوزارة على بذل المزيد من الجهد لنهو تنفيذ الأعمال بمعدلات انجاز عالية مع مراعاة ضبط الجودة ، نظرا لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة في تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتوصيل مياه الري بسهولة لنهايات الترع وحسم شكاوى المزارعين ، بخلاف المردود البيئي والحضاري والجمالي للمشروع.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل ترع بأطوال تصل الى ٩٠٥٩ كيلومتر حتى تاريخه وأنه تم بالفعل الانتهاء من تأهيل ٢٥٧٤ كيلومتر ، وأن المستهدف من هذا المشروع القومي هو تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢٠ ألف كيلومتر ، مشيرا إلى أنه يتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، مع اجراء كافة الاختبارات اللازمة خلال جميع مراحل التنفيذ.

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