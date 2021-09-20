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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. فتح مطار كابول أمام الرحلات التجارية

كابول
كابول

أعلنت هيئة الطيران المدني الأفغانية، اليوم الاثنين، فتح مطار العاصمة الأفغانية كابول رسميا أمام الرحلات التجارية الدولية لمدة 12 ساعة يوميا.

وحسب وسائل إعلام متفرقة، أعلنت هيئة الطيران المدني الأفغانية أن المطار يعمل لمدة 12 ساعة يوميًا بشكل أساسي من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً.

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وكانت أول رحلة تجارية أجنبية هبطت في مطار كابول، الاثنين الماضي، قادمة من باكستان؛ وذلك منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية منتصف الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن أحد مراسليها كان على متن الطائرة القادمة من إسلام آباد قوله: "هناك نحو عشرة ركاب فقط على متن الطائرة، أفراد الطاقم هنا أكبر عدد من المسافرين".

وقالت الخطوط الباكستانية في بيان لها إن الطائرة التي أقلعت إلى كابول كانت تُجري "رحلة خاصة" في بادرة حسن نية مع الشعب الأفغانية ومن أجل "تقوية الجهود الإنسانية"،

وأصبحت هذه الرحلة الأولى القادمة من باكستان إلى مطار كابول منذ مغادرة القوات الأمريكية البلاد الشهر الماضي.

هيئة الطيران المدني الأفغانية مطار العاصمة الأفغانية كابول أفغانستان مطار كابول

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