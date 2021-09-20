أخطاء في نظامك الغذائي لا تؤدي لفقدان الوزن

يختار العديد من الأشخاص أنظمة غذائية معينة كجزء من رحلة إنقاص الوزن، لكن فقدان الوزن لا يتعلق بتجويع الذات أو تناول طعام لطيف، بل يتعلق باتباع نظام غذائي سليم وممارسة التحكم في حصص الطعام، وإذا لم يؤد نظامك الغذائي إلى النتائج المرجوة ، فقد حان الوقت لإعادة التفكير في بعض الأشياء.

* تناول السلطات والأطعمة التي تحتوي على الألياف أثناء اتباع نظام غذائي هو وسيلة رائعة لإبعاد الجوع ولكن معظمنا ينسى احتساب السعرات الحرارية في الزيوت / الضمادات التي تستخدم في جعل السلطات لذيذة.

* يمكن للسعرات الحرارية غير المحسوبة من لدغات ولعق طفلك أو شريكك أو طبق صديقك أن تمحو عجزك "قطعتان من المكرونة بالصلصة البيضاء يمكن أن تتراوح ما بين 80 إلى 120 سعرة حرارية.

أنه من الخطأ تذوق الطعام أثناء اتباع نظام غذائي؛ عدم احتساب السعرات الحرارية هو ما يجعل جهودك تضيع كن حريصًا على عدم القيام بذلك كل يوم.

* تخصيص وقت لممارسة الرياضة أو مجرد التحرك حتى داخل المنزل يمكن أن يزيد من توليد الحرارة للنشاط غير الرياضي. قالت: "من الأفضل دائمًا أن تتحرك قليلاً بدلاً من البقاء في السرير طوال اليوم".

* تناول الكثير من الفاكهة يمكن أن يخرجك من عجزك. وأشار ديهرا إلى أن "الفاكهة هي مصدر كبير للفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة ، ولكنها في نفس الوقت تحتوي على سعرات حرارية (ليس كثيرًا ولكن يكفي لإبعادك عن نظامك الغذائي).

ما يجب القيام به؟

قالت: "مراقبة حجم الجزء الخاص بك وإنشاء المساءلة هو ما يتطلبه الأمر للحفاظ على قوة لعبتك".

في منشور سابق ، أشارت أيضًا إلى ثلاث طرق "تم التقليل من شأنها" لتناول كميات أقل

* أكل ببطء ، مضغ أكثر. هذا يعني أنه يجب على المرء أن يأكل دون أي مصادر تشتيت للانتباه مثل التلفاز أو الهاتف أو التحدث.

* فهم إشارات الجوع. قالت: "توقف عندما تكون ممتلئًا بنسبة 80 في المائة".

* وازن وجباتك مع الكمية المناسبة من الألياف والبروتين.