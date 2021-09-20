عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف..نتائج مشروعك منذ انطلاقه إلى الآن.. بـ 21 مليار جنيه قروضا

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

كشفت وزارة التنمية المحلية عن نتائج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"،منذ انطلاقه وحتى الآن..


- إجمالي المشروعات التي نفذها حتي الآن تقترب من 180 ألف مشروع بقروض21 مليار جنيه.
-وفرت هذه المشروعات أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل . 
- ساهم منذ بدء العام المالى الحالى 2021/2022 فى يوليو الماضى و حتى الآن فى تنفيذ 3500 مشروع بقروض 746 مليون جنيه.
- وفر حوالى 42 ألف فرصة عمل منذ بداية العام المالى الحالى إلى الآن.
- محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن بعدد 21 ألف مشروع.
-تليها محافظة سوهاج بعدد 19 ألف مشروع  ثم محافظة البحيرة بـ 18 ألف مشروع.
-نفذت الدقهلية والشرقية  عدد 15 ألف مشروع لكل منها.
-نفذت محافظة بنى سويف 14 الف مشروع و محافظة أسيوط 13 ألف مشروع.
- يساهم مشروعك في تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولي لمبادرة تطوير الريف المصرى.
- يساهم مشروعك فى دعم التكتلات الإنتاجية بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
-من مميزات مشروعك تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية  واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية.
- يساهم في التوسع في تنفيذ مبادرة شغلك  جنب  قريتك، و تطوير الأسواق القروية.
- يساهم فى تذليل معوقات التنفيذ من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد .
- تسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية إتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة .
- إصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للمستفيدين من المشروعات.
- تغطية جميع المحافظات بعدد 260مقراً لمشروعك.
- توحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك مع الإشراف الشخصي من جانب المحافظين لتذليل أية معوقات.

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمن خلال (مشروعك) ، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
 
ولفت اللواء محمود شعراوى إلى أن مشروعك يعمل حالياً على تعزيز المهارات الادارية للعاملين به على مستوى جميع المحافظات والارتقاء بها ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغرمن تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجع المواطنين على الاقبال على العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة .

انفوجراف مشروعك وزارة التنمية المحلية المشروعات منظومة الشباك الواحد

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

استعدادا لمواجهة السحابة السوداء.. شعراوي: منع الحرق المكشوف للقمامة.. تشجيع الشباب على إقامة مشروعات كبس قش الأرز بقروض من «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية

ترشيحاتنا

"البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية بعنوان "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ"

برشلونة يبحث عن الفوز الثالث أمام غرناطة لتحسين موقفه في الدوري الإسباني

خطة الزمالك لحل أزمة مستحقات جروس وإيقاف القيد من الفيفا

لانتهاك سياستها.. أمازون تغلق 3000 شركة على منصتها تابعة لـ 600 علامة صينية

انفوجراف..نتائج مشروعك منذ انطلاقه إلى الآن.. بـ 21 مليار جنيه قروضا

مزايا لا يتمتع بها الآخرون .. سر إقبال ليبيا على العمالة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد باختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

سقوط صادم لـ الذهب.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 20-9-2021

كويكب عملاق يصطدم بالأرض خلال الساعات القادمة

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

كاميرا مراقبة ترصد لحظة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

فيديو

بعد ظهور زوجة حمادة هلال كاشفة الرأس.. نجمات خلعن الحجاب

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ