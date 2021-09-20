انفوجراف..نتائج مشروعك منذ انطلاقه إلى الآن.. بـ 21 مليار جنيه قروضا

كشفت وزارة التنمية المحلية عن نتائج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"،منذ انطلاقه وحتى الآن..



- إجمالي المشروعات التي نفذها حتي الآن تقترب من 180 ألف مشروع بقروض21 مليار جنيه.

-وفرت هذه المشروعات أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل .

- ساهم منذ بدء العام المالى الحالى 2021/2022 فى يوليو الماضى و حتى الآن فى تنفيذ 3500 مشروع بقروض 746 مليون جنيه.

- وفر حوالى 42 ألف فرصة عمل منذ بداية العام المالى الحالى إلى الآن.

- محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن بعدد 21 ألف مشروع.

-تليها محافظة سوهاج بعدد 19 ألف مشروع ثم محافظة البحيرة بـ 18 ألف مشروع.

-نفذت الدقهلية والشرقية عدد 15 ألف مشروع لكل منها.

-نفذت محافظة بنى سويف 14 الف مشروع و محافظة أسيوط 13 ألف مشروع.

- يساهم مشروعك في تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولي لمبادرة تطوير الريف المصرى.

- يساهم مشروعك فى دعم التكتلات الإنتاجية بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

-من مميزات مشروعك تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية.

- يساهم في التوسع في تنفيذ مبادرة شغلك جنب قريتك، و تطوير الأسواق القروية.

- يساهم فى تذليل معوقات التنفيذ من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد .

- تسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية إتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة .

- إصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للمستفيدين من المشروعات.

- تغطية جميع المحافظات بعدد 260مقراً لمشروعك.

- توحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك مع الإشراف الشخصي من جانب المحافظين لتذليل أية معوقات.

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمن خلال (مشروعك) ، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.



ولفت اللواء محمود شعراوى إلى أن مشروعك يعمل حالياً على تعزيز المهارات الادارية للعاملين به على مستوى جميع المحافظات والارتقاء بها ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغرمن تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجع المواطنين على الاقبال على العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة .