خطة الزمالك لحل أزمة مستحقات جروس وإيقاف القيد من الفيفا

يسعى مسئولو اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب لإيجاد حلول عملية وسريعة لإنهاء أزمة إيقاف قيد الصفقات الجديدة بسبب الحكم الصادر لصالح إحدى الأكاديميات الكاميرونية التي وقع لها لاعب الفريق الأبيض الشاب حسام أشرف .

كما تخطط اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك لحل سريع لأزمة مستحقات السويسري سيباستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأبيض والبالغة 700 ألف يورو بعدما حصل على حكم من قبل الكاس بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية وحجز تذاكر السفر له في عهد المجلس المنتخب الموقوف بقرار من الجهة الإدارية .

الزمالك يتواصل مع جروس لإنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة

وأجرى مسئولو الزمالك عن طريق نصر عزام المحامي الدولي بالفيفا اتصالا بمحامي جروس من أجل التفاوض على جدولة مستحقاته المالية لإنهاء أزمة تهديد الاتحاد الدولي لكرة القدم القلعة البيضاء بضرورة السداد قبل 30 يوما .

وفى نفس الإطار .. كشف نصر عزام عن تقدمه باستئناف على قرار إيقاف القيد من أجل حل الأزمة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في السابع من أكتوبر المقبل لقيد الصفقات الثلاث الجديدة التي أبرمها النادي وهم حمدي النقاز وعمر كمال عبدالواحد ومحمود شبانة .

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته اليوم الإثنين على فترتين صباحية ومسائية خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

ويخوض الفريق تدريبه الصباحي في التاسعة والنصف صباح اليوم بملعب فندق الإقامة، على أن يخوض تدريبه المسائي في السادسة والنصف مساءً على الملعب الفرعي بإستاد برج العرب.

وكان الزمالك قد خاض تدريبه صباح أمس الأحد على ملعب النادي تحت إشراف كارتيرون قبل أن يتوجه إلى الإسكندرية لبدء معسكره المغلق.

واصطحب المدير الفني للفريق جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق للمعسكر، بالإضافة إلى مجموعة الناشئين الذين تم تصعيدهم لصفوف الفريق في الفترة الماضية.

إصابة حمزة المثلوثى فى مران الزمالك

وتعرض التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للإصابة بكدمة في أنكل القدم خلال التقسيمة التي خاضها الفريق في نهاية تدريب اليوم الأمس .

وحرص الجهاز الطبي على إسعاف اللاعب بعد إصابته، ولم يستكمل المثلوثي التقسيمة، حيث فضل الجهاز الطبي منح اللاعب راحة حتى لا تتفاقم الإصابة.

وأدى أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية .

وفضل الجهاز الفني للفريق منح اللاعب راحة من المشاركة في التقسيمة واكتفى الظهير الأيسر بخوض التدريبات التأهيلية.

شارك محمود شبانة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق .

وحصل اللاعب على راحة من تدريب قبل أمس بعد شكواه من الإجهاد، مما دفع الجهاز الطبي لمنحه راحة قبل الانتظام في المران أمس .

الزمالك يواجه توسكر الكينى فى دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة توسكر الكيني في دور الـ٣٢ من البطولة، وذلك بعدما تأهل الفريق الكيني للدور نفسه، عقب فوزه على أرتا سولار بطل جيبوتي بثلاثية دون رد في لقاء إياب الدور التمهيدي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في جيبوتي بين توسكر وأرتا سولار قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق ليتأهل الفريق الكيني لدور الـ٣٢ بنتيجة ٤-١ في مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر أحد يومي 15-16 أكتوبر المقبل في كينيا، بينما تقام مباراة العودة أحد يومي 22-23 من الشهر ذاته بالقاهرة.