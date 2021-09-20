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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اجتماع اللجنة العليا لمؤتمر إيجبس 2022 لمتابعة تنظيم النسخة الخامسة

صدى البلد

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الأول للجنة العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" لمتابعة إجراءات تنظيم وبرنامج النسخة الخامسة من المؤتمر والذى سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 14 – 16 فبراير 2022 تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط ... تلبية احتياجات اليوم من الطاقة" ، وخلال الاجتماع أكد الملا أن الفترة القادمة ستشهد تحسن مناخ عقد المؤتمرات والفعاليات حول العالم والتي كانت قد توقفت تماماً نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا فى ظل التوسع فى برامج التطعيم الوقائي من الفيروس ، مشيراً إلى أن النسخة القادمة من المؤتمر ستشهد التزام وتطبيق كامل لكافة الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي.


حضر الاجتماع عدد من رؤساء شركات البترول العالمية الراعية للمؤتمر وقيادات قطاع البترول ومسئولي شركة دى إم جى العالمية المسئولة عن تنظيم المؤتمر سواء بالحضور أو من خلال تقنية الفيديوكونفرانس.


وأضاف طارق الملا أن المؤتمر يشهد اهتمام عالمي متزايد في ظل النجاحات التي حققها في النسخ الأربع الماضية وتقديمه منصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التكنولوجيات الحديثة التى تشهدها مختلف مجالات صناعة البترول وفتح مجالات لأداء الأعمال وأفاق جديدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية خاصة في ضوء التحديات التي واجهت الصناعة بعد جائحة كورونا.


ومن المقرر أن تشهد فعاليات المؤتمر هذا العام حضور أكثر من 26 ألف مشارك وأكثر من 260 متحدث من المسئولين والخبراء ورؤساء الشركات في نطاق 5 موضوعات أساسية للمؤتمر وهى المؤتمر الاستراتيجي والمؤتمر الفني ومؤتمر التمويل والاستثمار ومؤتمر السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ومؤتمر المساواة في الطاقة ، كما ستشهد النسخة الخامسة لأول مرة تخصيص عدة جلسات في مجالات الهيدروجين والغاز الطبيعي المضغوط لاستعراض أحدث التكنولوجيات المستخدمة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة ، وسيشهد المعرض المصاحب مشاركة أكثر من 450 عارض من شركات البترول العالمية والمحلية ، ويستهدف المؤتمر هذا العام من خلال برنامج مشاركة الشباب في الجامعات فتح مجالات التدريب  لهم للتعرف على أنشطة صناعة البترول.

طارق الملا وزير البترول البترول معرض مصر الدولي قطاع البترول جائحة كورونا

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