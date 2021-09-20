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أخبار البلد

"المصرية للاتصالات" توقع بروتوكول تعاون مع "مصر إيطاليا العقارية"

صدى البلد

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بروتوكول تعاون مع شركة مصر إيطاليا العقارية لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بمشروعاتها العقارية. وقع الاتفاقية كل من المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية.

 

وبموجب هذا البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوصيل شبكاتها وإتاحة خدمات الاتصالات بأحدث التقنيات المتطورة للمشروعات المملوكة لشركة مصر إيطاليا وتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة داخل هذه المشروعات، بما في ذلك خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة، والبث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV وغيرها من خدمات الاتصالات المتطورة. 

 

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة مصر إيطاليا العقارية لتقديم أحدث خدمات الاتصالات المتكاملة لمشروعاتها العقارية" مضيفا أن "المصرية للاتصالات تمتلك بنية تحتية حديثة وخبرات فنية كبيرة تمكنها من توفير هذه الخدمات المتطورة للمشروعات العقارية في مصر بما يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم"

 

وقال المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية: "سعداء بالتعاون مع المصرية للاتصالات، بما تمتلكه من تاريخ عريق في تقديم خدمات الاتصالات في مصر، بما يضمن حصول عملائنا على أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب احتياجاتهم المتطورة" مضيفًا "نتطلع إلى مزيد من التعاون مع المصرية للاتصالات في المستقبل لمواكبة كل ما يصل إليه العالم من جديد في مجال الاتصالات".

 

من جانبه قال محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات أن التعاون مع شركة مصر إيطاليا يؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها المصرية للاتصالات لدى شركات التطوير العقاري وقدرتها على توفير أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب الاحتياجات المتطورة للعملاء".

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