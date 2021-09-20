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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

للعام الخامس .. "اورنچ مصر" تفوز بجائزة أسرع شبكة إنترنت محمول

صدى البلد

 

فازت "اورنچ مصر" بجائزة Speedtest® من Ookla®  العالمية كأسرع شبكة موبايل إنترنت في مصر بعد حصدها أعلى الأرقام في سرعه تنزيل البيانات (الداونلود) والتحميل (الأبلود) عبر الإنترنت، لتحافظ اورنچ بذلك على صدارتها للسوق المصري للعام الخامس على التوالي ، وتطلق مجموعة من العروض المختلفة للاحتفال مع عملائها بهذه المناسبة من خلال الاتصال بـ#012#.

 

ووفق اختبارات Speedtest® حصلت اورنچ على الجائزة بعد تفوقها على جميع الشبكات المنافسة خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، محققة متوسط سرعة تنزيل البيانات 23.36 ميجابت في الثانية على مستوى الجمهورية وبفارق وصل الى 11% عن اقرب منافسيها من الشبكات الأخرى لتؤكد استمرار الرياده فى سوق الانترنت المحمول.

 

وللتوصل إلى هذه النتيجة الدقيقة، قامت Ookla® بتحليل نتائج أكثر من 863 ألف اختبار تم إجراؤها على تطبيق Speedtest® عبر هواتف iOS وAndroid لمستخدمين من عملاء جميع شركات المحمول في مصر خلال فترة التقرير (الربعين الأول والثاني) مما كشف أن اورنچ هي أسرع  شبكة في مصر.

 

وأكد تقرير  Ookla®  المتخصصة في رصد وقياس وتحليل أداء الوصول إلى الإنترنت حول العالم عبر موقعها الشهير Speedtest® ، المكانة الراسخة التي هيمنت عليها "اورنچ مصر" بوصفها "ملك السرعة" في خدمات الداتا والإنترنت بين جميع شبكات المحمول، وهي مكانة أكدتها أيضا تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA التي أثبتت قياساتها ومراجعاتها الدورية احتلال "اورنچ مصر" للمرتبة الأولى في سرعة البيانات بين جميع شبكات المحمول لعشرين شهرا على التوالي.

 

وبفضل اتباع الشركه لاستراتيجيه متكامله منذ سنوات لتعزيز خدمات الداتا والوصول بجوده الخدمه الى المستوى الذى يرضى كافه العملاء وحرصها الدائم على الاستثمار في صيانة وتطوير الشبكات، حققت "اورنچ مصر" تفوقا كبيراً في  جوده الخدمه وسرعة الانترنت المحمول بأغلب محافظات الجمهورية،  وهو ما انعكس ايجابا على نتائج القياسات المختلفه التى تجريها مؤسسات مختلفه ذات سمعه مرموقه وتحظى بالثقه لدى جمهور العملاء.

اورنچ مصر أسرع شبكة موبايل إنترنت الانترنت أورنچ

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