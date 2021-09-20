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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل أحدث مشروع لـ كاسيل للتطوير العمرانى بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

أعلنت كاسيل للتطوير العمراني الشركة الرائدة فى مجال تطوير منتجات عقارية عالية الجودة عن طرح المرحلة الخامسة والأخيرة من مشروعها الرائد "كاسيل لاند مارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة" للبيع، بواقع عدد وحدات 500 وحدة سكنية بمساحات يتم طرحها لأول مرة تتراوح ما بين 85 و90 و100 متر مربع للوحدة، إلي جانب مساحات أخري متنوعة. 

 

واستطاعت كاسيل للتطوير العمراني أن تحقق طفرة كبيرة بمراحل إنجاز مشروع كاسيل لاند مارك المختلفة، حيث وصلت نسبة التنفيذ بكامل المشروع إلى 53% وفقًا للرقم المقدم إلي شركة العاصمة الإدارية فيما يتعلق بمعدل الإنجازات الأخيرة.

وفى تعليق علي هذه الخطوة الهامة قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي للشركة: "في إطار حرصنا الشديد على الإلتزام التام بالجداول الزمنية لمشروعاتنا، والإهتمام الكبير بعملائنا ورضاهم فى كل ما نوفره لهم من منتجات عقارية، تمكنا بالفترة الأخيرة من إنجاز 53% من مشروع كاسيل لاند مارك بالكامل، وها نحن اليوم نقوم بطرح المرحلة الخامسة والأخيرة من المشروع بمجموعة من الخدمات والمميزات التي توفر للمقيمين بهذه المرحلة حياة عصرية متكامل ، بما يعكس قدرتنا علي تقديم منتج عقارى فائق الجودة وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية على مستوى التصميمات والإنشاءات والخدمات المتكاملة التي يوفرها المشروع، وايضًا على مستوى الإلتزام الكامل بالمواعيد المحددة له، ونأمل دائمًا أن نكون عند حسن ظن عملائنا بنا وأن نحظي علي رضاهم التام عن كل ما نقدمه لهم." 

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