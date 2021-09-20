انطلاق الدورة السابعة لملتقى الأديان "هنا نصلى معاً" بمجمع الأديان

تنطلق فعاليات الدورة السابعة من ملتقى الأديان بمجمع الأديان بمصر القديمة تحت شعار " هنا نصلى معاً" غداً الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر الجارى الساعة الثامنة مساءً، الذى يقيمه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته الإستثنائية الـ14 ضمن فعاليات المهرجان، برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والاآثار والهيئة العامة للتنشيط السياحى، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

وتتوحد المشاعر وتنصهر لتؤكد على التواصل الإنسانى ومفهوم الأديان بمعناه الكونى، فمن هذه الأرض المباركة تشدو الصلوات بكل اللغات وسط هذا المكان المقدس الذى يُضىء الشموع من كل مكان يكون موعداً سنوياً ثابتاً حيث نصلى معاً من أجل الإنسان .

يذكر أن الفنان انتصار قام بتأسيس ملتقى الأديان عام 2015 حيث قدم الدورة الأولى والثانية والثالثة بسانت كاترين والرابعة والخامسة والسادسة بمجمع الأديان، يتميز هذا المشروع بالإنسجام مع تفرد وعبقرية المكان وعمق الحضارة المصرية وجوهر الأديان، حيث نلتقى جميعاً فى هذا الفضاء الروحى متطهرين بالأنغام الروحية ومتوضئين بالتسامح والمحبة والسلام بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين لتكون بمثابة فضاء أوسع أفقا نتوحد فيه جميعا ليصبح الإنسان هو الوطن والوطن هو الإنسان.