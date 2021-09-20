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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البائع الفصيح قصة كفاح.. يروج لمنتجاته بالشعر والبلاغة| شاهد

البائع الفصيح
البائع الفصيح

قال أيوب القاضي، المعروف إعلاميا بـ البائع الفصيح، إن لديه موهبة الرسم والكتابة والشعر منذ الصغر، إضافة إلى أن لديه فكرة صناعة القطع الفنية التي يقوم ببيعها من تجهيزات العروس والقطع التي تزين بها النيش في كل منزل مصرى.

وأضاف القاضي المعروف إعلاميا بـ البائع الفصيح، خلال تقرير معه عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن فكرته في عمله كانت قائمة على مساعدة الناس برفع الأعباء المالية عنهم لشرائهم قطعا غالية في تجهيز العروس.

وأوضح القاضى المعروف إعلاميا بـ البائع الفصيح ، أنه يقوم بتصنيع هذه القطع محليا بأسعار تصل إلى 100 جنيه فقط.

وطالب القاضى المعروف إعلاميا بـ البائع الفصيح، بضرورة تشجيع الصناعة المحلية والإقبال عليها، كبديل على المنتجات المستوردة باهظة الثمن، مؤكدا أن الدول الكبرى تقدمت بالصناعات المحلية واليدوية.

البائع الفصيح المنتجات المستوردة المنتج الصناعة المحلية تشجيع الرسم الصناعة

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