التعليم العالي يكشف أهمية مبادرة ادرس في مصر|تفاصيل

قالت رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي إن مبادرة ادرس في مصر أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار في عام 2019، وكانت تستهدف اهتمام الوزارة باستقطاب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.

وأضافت رشا كمال، في حوارها لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تقدم خدمات مميزة لـ"الطلاب الوافدين" للدراسة في الجامعات المصرية، مؤكدة أننا في منافسة مع دول أخرى.

وأشارت إلى أن مبادرة ادرس تعد تسويقا للطفرة التي حدثت في أنظمة التعليم العالي المختلفة سواء كانت جامعات حكومية أو خاصة أو أهلية لخدمة الطلاب الوافدين، وأوضحت أن الدولة المصرية تعتبر الوافدين من أهم الصادرات التعليمية في مصر، منوهة بأن مصر تتميز بالرصانة التعليمية ولها تاريخ طويل في التعليم، فضلا على أن الاستقرار والتطور الذي تشهده الدولة من العوامل التي تساعد في جذب الطلاب الوافدين، لافتة إلى أن أعداد الطلاب الوافدين زاد 25% في ظل أزمة كورونا.

وأكدت رئيس الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي أن مصر بها 102 ألف طالب وافد يدرس لديها حاليا، وأشارت إلى أن مصر لديها ريادة عالمية بالشراكات الدولية التي تعقدها مع الجامعات المختلفة.

وأضحت رئيس الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي أن الوزارة تعمل على جذب طلاب وافدين من أسواق جديدة، مثل دول شرق آسيا، منوهة بأن 80% من الطلاب الوافدين للدراسة في مصر يدرسون في القطاع الطبي.