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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم بدء القافلة الطبية المجانية بقرية شماس بمركز برانى

قافلة طبية ببرانى وإنقاذ حياة سيدة بمستشفى العلمين

قافلة طبية بمطروح
قافلة طبية بمطروح

انطلقت صباح اليوم الاثنين ولمدة يومين  القافلة الطبية المتنقلة المجانية بقرية شماس بمركز براني لتقديم الخدمات الصحية والطبية بالمجان لأهالي القرية .

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حيث تأتى القافلة استمرار لعمل القوافل الطبية المجانية المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية والطبية بمدن ومراكز المحافظة وتحت رعاية  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان و واللواء خالد شعيب محافظ مطروح  و إشراف الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة بمطروح.


من ناحية أخرى نجحت جهود أطباء مستشفى العلمين في إنقاذ حياة مريضة تعانى من جرح قطعي يمتد على محيط الرأس و انفصال لفروة الرأس عن الجمجمة.

حيث وصلت الى مستشفى  العلمين النموذجي المصابة ع . م بقسم الطوارئ تعانى من جرح قطعي يمتد على محيط الرأس و انفصال لفروة الرأس عن الجمجمة وعلي الفور تم التعامل مع الحالة بقسم الطوارئ وإنقاذ حياه المريضة.

ثم تم دخولها إلي غرفة العمليات  لوقف النزيف وإصلاح الجرح وخرجت المريضة من العمليات إلى العناية المركزة تحت الملاحظة للاطمئنان عليها.


وتابع  الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة حالة المريضة منذ دخولها المستشفى و حتي تماثلها للشفاء مقدما  الشكر والتقدير للفريق الطبي والأقسام المعاونة في انقاذ حياة المريضة.

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