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تعليم

أوقاف السويس: بدء دورة اللغة العربية وآدابها ضمن فعاليات المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون لتدريب الأئمة

صدى البلد

افتتح الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والشيخ ماجد راضي فرج وكيل وزارة الأوقاف بالسويس بجامعة السويس دورة اللغة العربية وآدابها ضمن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس بشأن تدريب الأئمة والواعظات تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن البروتوكول جاء من باب اهتمام الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمستوي العلمي للأئمة والواعظات وتثقيفهم وذلك بعقد عدة دورات .


وقال الأستاذ الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس: إن دورة اللغة العربية وآدابها ضمن  البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس لعدد خمسين امام وخطيب ومدرس والتي تستمر لمدة أربعة أيام علي التوالي وأن التدريب يتم بمقر كلية الآداب  مع توفير هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص.

وأضاف " راضي "  أن اليوم الأول  من دورة اللغة العربية وآدابها  حاضر فيها اليوم الأستاذ الدكتور محمد مازن جلال عميد كليه الآداب والأستاذ الدكتور أحمد عبدالله نصير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور أحمد عبدالقوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور عبدالله المحمدي بقسم اللغة العربية وحضور الدكتور حسن العشري مدير المركز الإعلامي لجامعة السويس.

وقال أ.د . محمد مازن جلال عميد كليه الآداب  بجامعة السويس  ان بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس بشأن تدريب الأئمة والواعظات بدأ فعاليات المرحلة الثانية بإقامة دورة في اللغة العربية للارتقاء بالمستوي العلمي والدعوي للإمام.

وزير الاوقاف وزارة الأوقاف وزير التعاون مدرس تدريب الأئمة المجتمع الائمة والواعظات طيب العلم الإعلامي محمد مختار جمعة بروتوكول

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