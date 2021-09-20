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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون لمحاربة الهجرة غير الشرعية

صدى البلد

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية برئاسة السفيرة نائلة جبر.
جاء ذلك على هامش مؤتمر تفعيل دور منظمات المجتمع الأهلي في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وخلال المؤتمر أكدت الدكتورة نيفين القباج على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في التوعية المجتمعية للشباب بأخطار الهجرة غير الشرعية، وخاصة بين الشباب، الذين يلقون دعما كبيرا من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشادت بجهود وزارة الخارجية ووزارة العدل وأجهزة الأمن في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، مشيرة إلى أن مصر منذ أكثر من خمس سنوات "لم تشهد حوادث هجرة غير شرعية والحمد لله."
وأشارت إلى أن المشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة لها دور مهم للغاية في منع الهجرة غير الشرعية عبر تطوير القرى واعادة تاهيل العشوائيات بشكل كامل.
وقدم الدكتور طلعت درع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة إلى الدكتورة نيفين القباج، والسفيرة نائلة جبر، ومحمد صلاح رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واللواء خالد عبدالرحمن السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية.

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